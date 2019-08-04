2019-08-04T14:58:46+03:00
Общество

Проекты волонтеров Тюмени прошли в полуфинал всероссийского конкурса

Они смогут дальше бороться за звание «Доброволец России – 2019»
Лидия Шумкова
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Волонтерские проекты тюменцев вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Фото с сайта конкурсаВолонтерские проекты тюменцев вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Фото с сайта конкурса
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Тюменские волонтерские проекты «Капитаны двора» и «Школа мастеров инклюзии» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Они удачно прошли и теперь смогут участвовать в добровольческих соревнованиях дальше.

В детском центре, где придумали проект, считают, что эта маленькая победа - заслуга именно добровольцев - капитанов двора. Как передает «Вслух.ру», суть проекта в том, что подростки, получившие квалификацию вожатых, приходят в тюменские дворы, учат детей играть, проводят различные конкурсы.

Проект «Школа мастеров инклюзии» принадлежит волонтеру «Лиги добровольцев» при ТюмГУ Степану Панову. Он призван стать социальным лифтом для людей с инвалидностью.

Стоит отметить, что еще три проекта «Лиги добровольцев» прошли в заочный этап конкурса. Это проект для детей-сирот от Элены Гафуловой «Жить со вкусом», зоозащитный проект Владислава Сиюткина «Друг в беде не бросит» и проект Алеси Никитиной для детей в трудной жизненной ситуации «Юный художник».

СПРАВКА «КП»

Конкурс «Доброволец России» проходит в девятый раз. Он помогает выявить успешные волонтерские практики и помочь добровольцам реализовать проекты на федеральном уровне. Грантовый фонд 2019 года составляет 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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