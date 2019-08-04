В Тюмени пошли грибы

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-04T09:46:00+03:00

Свои фотографии грибники выкладывают в группе vk.com/tyumengrib, там же дают советы, где и какие собирать грибы.Фото Константина Долтана в ВК

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В сети начали появляться фотографии тюменцев, хвастающихся тем, что тихая охота удалась. Маслята, белые, лисички, подберезовики, подосиновики - в общем, все разнообразие грибов Тюменской области.

Тем не менее, судя по сообщениям, дары леса есть не везде. Так, грибы есть в лесах под Муллашами, Винзилями, по Ирбитскому тракту, а также Тобольском тракту ближе к селу Дубровному. Особенно богат на грибной улов Велижанский тракт. А вот по Червишевскому, Московскому тракту, а также в районе Криводаново грибов пока что практически нет. Во всяком случае так сообщают те, кто попытал там счастья.

Вот что пишут тюменские грибники насчет своих походов в лес:

- Велижанский тракт радует, муж только что из леса.

- Первый заход увенчался успехом, 10 литров масляток, Велижанский тракт.

- Червишевский тракт, район Патрушево. Грибов нет. Несколько сыроежек, один подберезовик (и то выбросили, так как подозревали ложный), чуточку дождевиков. Но есть черника и костяника.

- Как я счастлива! За 5 минут 8 литров! Ирбитский тракт сегодня порадовал, утром перед работой решила заглянуть на места белых со светлыми шляпками. Захожу на полянку и о ужас два среза... Настроение по нулям, иду дальше и буквально на пятачке 10 на 10 квадратных метров нахожу все это великолепие! Это чудо! Как же классно!

Так что лесные богатства ждут тихих охотников. Но бывалые грибники предупреждают: со сбором грибов нужно быть осторожнее, чтобы не нарваться на поганки и не отравиться. Так что главное правило хорошего грибника - «Сомневаешься!? - Не бери!».

ИСТОЧНИК KP.RU