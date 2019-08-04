Тюменские врачи посоветовали есть помидоры, чтобы избежать онкологии

СЕГОДНЯ 07:54 2019-08-04T07:54:25+03:00

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Тюменские онкологи заявляют о том, что в регионе самое частое злокачественное заболевание - рак кожи. Только за прошлый год медики зарегистрировали 731 онкологическое заболевание такого типа. Между тем, 98,6% от общего числа заболеваний было выявлено на ранних стадиях, что спасло людям жизнь. Как сообщили в пресс-службе «Медицинского города», с раком кожи связан ряд заблуждений. Развеяла их врач-онколог Татьяна Косенкова.

По ее словам, необязательно любая родинка ведет к появлению новообразований. Перед тем, как принимать решение об удалении родинки, первоначально человек должен пройти диагностику у специалиста, который исключит или диагностирует злокачественный процесс. Если пациент здоров, то врач подскажет, стоит ли удалять конкретную родинку.

А вот в том, что светлокожие люди скандинавского типа, либо носители веснушек, больше подвержены риску возникновения заболеваний кожи, чем остальные, в медицинском сообществе не сомневаются. Дело в том, что у них вообще не вырабатывается тот тип пигмента, который защищает от солнечного излучения.

Врач-онколог также подтвердила, что, поедая помидоры, конечно, в умеренном количестве, можно снизить риск появления меланомы.

- Помидоры содержат большое количество витаминов группы B и PP. Если обобщить, то да - это продукты, которые способствуют уменьшению перекисного окисления - возникновению свободных радикалов в организме. Также это продукты, которые содержат витамин С, витамины группы Е и А. Но нужно быть осторожными в период солнечной активности, и умеренно употреблять продукты, которые содержат витамины группы А и группы Е, они могут вызывать аллергические реакции на коже. Также хочу отметить, что некоторые продукты, например, зеленые овощи, благоприятно влияют не только на кожу, а на организм в целом и полезны для профилактики многих заболеваний, - прокомментировала Татьяна Косенкова.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Чаще всего рак кожи возникает под влиянием внешних неблагоприятных факторов: ультрафиолетового излучения, химических веществ, механических воздействий.

Врачи-онкологи настоятельно рекомендуют соблюдать гигиену загара - не находится под воздействием прямых солнечных лучей в часы пика солнечной активности (с 10 до 16 часов).

Обязательно пользоваться кремами с солнцезащитным фактором.

Носить головные уборы (кепки и широкополые шляпы).

Обращать внимание на долго незаживающие язвочки и на родинки, которые не похожи своим внешним видом на все остальные.

ИСТОЧНИК KP.RU