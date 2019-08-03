Каскаринская школа после ремонта примет на 60 воспитанников больше

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-03T16:49:14+03:00

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Здание школы в селе Каскара преобразится уже к первому сентября, а к декабрю этого года завершатся капитальные ремонтные работы и во втором корпусе учебного заведения. В предстоящем учебном году здесь сядут за парты 1285 детей. Это на 60 человек больше, чем в 2017 году.

Как рассказала директор школы Валентина Лукина, все работы здесь ведутся по графику, к качеству претензий нет.

Все коммуникации здесь полностью заменили. В школе появилось еще четыре кабинета, комнаты для уборщиц и комнаты гигиены для девочек. Медкабинет стал просторнее. В классных комнатах появятся интерактивное оборудование и современная мебель. Для девочек кабинет технологии оснастят большой кухней, швейными машинками, юношей ждут новые станки и инструменты.

Столовая тоже станет вместительнее. Теперь одновременно смогут обедать 260 детей – вдвое больше, чем раньше. В коридорах школы разместятся удобные диваны и кресла-мешки, появятся напольные шахматы. Заказан инвентарь и для спортивных залов. В этой школе их три, для детей разных возрастов. У залов – свои туалетные комнаты и душевые кабины.

В целом в Тюменском районе в одной школе и одном детском саду проводится капитальный ремонт, в 11 учреждениях образования – частичный, сообщает «АИФ».

ИСТОЧНИК KP.RU