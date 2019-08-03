2019-08-03T13:52:09+03:00
Происшествия

Убедительный мошенник лишил жительницу Ишима 140 тысяч рублей

Женщина верила, что беседует по телефону с сотрудником банка
Анна Полякова
Поделиться:
Убедительный мошенник лишил жительницу Ишима 140 тысяч рублейУбедительный мошенник лишил жительницу Ишима 140 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Жительница Ишима попалась на известную уловку мошенников и лишилась крупной суммы денег. Неизвестный мужчина, позвонившей ей по телефону, представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то получил несанкционированный доступ к ее банковским счетам и пытается снять денежные средства, в связи с чем необходимо заблокировать карту.

Женщина даже не заподозрила, что общается с аферистом. Собеседник убедил ее, что для спасения сбережений она должна назвать конфиденциальные данные карты и пароли из смс-сообщений. Доверчивая горожанка сообщила всю информацию. Только после этого ей и пришло уведомление о том, что со счета сняты хранившиеся на нем деньги – около 140 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». За такое преступление грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Полиция предпринимает необходимые меры, чтобы разыскать злоумышленников и вернуть деньги законной владелице.

Полицейские призывают граждан быть внимательными и помнить, что сотрудники банка не пытаются узнать трёхзначный код с оборотной стороны банковской карты или иную конфиденциальную информацию. Такая просьба сразу говорит о том, что на связь вышли мошенником. Если возникла какая-либо проблема с картой, лучше обратиться в ближайшее отделение банка и решить вопрос на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы узнают о визуальном театре
На дождливой дороге в Тюмени разбился водитель такси
Пчеловоды Тюменского района опасаются гибели насекомых от пестицидов
Тюменские полицейские рассказали, как не попасться на обман в мессенджерах
Тюменец принял участие в экспедиции по Северному Ледовитому океану
В фестивале «Искер-жыен» впервые примет участие тюменский потомок хана Кучума
В День арбуза тюменцы рассказали, как выбирают самый вкусный плод
Погода в Тюмени 3 августа: день будет пасмурным и дождливым
Уроженец Омска стал временно исполнять обязанности начальника тюменского УФСИН
«Сообщила, что обладает необычными способностями»: пожилую тюменку обчистила гостья с улицы
Федеральный научный центр присоединился к созданию тюменского НОЦ
Гилевскую рощу в Тюмени приведут в порядок
В Тюменской области молодой человек сжег своих соседей
Субботний велопарад в Тюмени перенесут из-за погоды
«Трава скошена, клумбы прополоты»: тюменские чиновники привели в порядок мемориал погибшим воинам
Антимонополисты отменили госзакупку на ремонт трассы Екатеринбург-Тюмень
Более восьми тонн казахстанской продукции забраковали на тюменской таможне
Тюменец предан суду за выращивание мака в огороде сожительницы
«Просил у прохожих деньги»: пропавшего мужчину разыскивают в Тюмени
В Ишиме нелегал пошел под венец ради прописки
В Тюмени по вине работодателя погиб сварщик
В АО «Транснефть – Сибирь» завершились соревнования среди боевых расчетов добровольных пожарных дружин ПАО «Транснефть»