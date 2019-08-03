Убедительный мошенник лишил жительницу Ишима 140 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-03T13:52:09+03:00

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Жительница Ишима попалась на известную уловку мошенников и лишилась крупной суммы денег. Неизвестный мужчина, позвонившей ей по телефону, представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то получил несанкционированный доступ к ее банковским счетам и пытается снять денежные средства, в связи с чем необходимо заблокировать карту.

Женщина даже не заподозрила, что общается с аферистом. Собеседник убедил ее, что для спасения сбережений она должна назвать конфиденциальные данные карты и пароли из смс-сообщений. Доверчивая горожанка сообщила всю информацию. Только после этого ей и пришло уведомление о том, что со счета сняты хранившиеся на нем деньги – около 140 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». За такое преступление грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Полиция предпринимает необходимые меры, чтобы разыскать злоумышленников и вернуть деньги законной владелице.

Полицейские призывают граждан быть внимательными и помнить, что сотрудники банка не пытаются узнать трёхзначный код с оборотной стороны банковской карты или иную конфиденциальную информацию. Такая просьба сразу говорит о том, что на связь вышли мошенником. Если возникла какая-либо проблема с картой, лучше обратиться в ближайшее отделение банка и решить вопрос на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU