Тюменец принял участие в экспедиции по Северному Ледовитому океану

СЕГОДНЯ 08:49 2019-08-03T09:39:00+03:00

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Член студенческого научного общества «Arctic Research Community» Антон Широких стал одним из участников экспедиции «Арктический Плавучий университет-2019».

Как сообщили в Тюменском индустриальном университете, аспиранты, магистранты, сотрудники научно-образовательных учреждений России, Китая, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Норвегии, Румынии, Туркменистана и Кыргызстана занимались научными исследованиями.

Не обошлось и без приключений. Антон Широких поделился своими впечатлениями от шторма, в который попала экспедиция.

- Волны оценили в семь баллов. Корабль раскачивало, как детские качели. Большинство участников лежало по своим каютам. Когда лежишь, тебе становится хорошо, но ты ощущаешь, как тебя вдавливает то в один, то в другой конец кровати, - рассказал тюменец.

Антон Широких помогал океанологам из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института и Северного управления гидрометеослужбы проводить работы на «Кольском меридиане» в Баренцевом море. Исследователей разных стран интересовало температура, соленость, загрязнение, прозрачность и цвет воды, содержание микропластика, наличие метана, CO2 и зоопланктона.

Антон вместе с аспиранткой Пекинского университета нефти и газа Ши Янь Чин изучали геологию Западного Шпицбергена, проводили мониторинг загрязнения экосистемы.

При этом выяснилось, что именно «русской» части архипелага необходима очистка от различного рода металлолома и мусора, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU