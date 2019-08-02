2019-08-02T16:41:05+03:00
Общество

Уроженец Омска стал временно исполнять обязанности начальника тюменского УФСИН

Кадровые перестановки произошли в Федеральной службе
Вадим Бегун
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Уроженец Омска стал временно исполнять обязанности начальника тюменского УФСИН. Фото - пресс-служба ведомства.Уроженец Омска стал временно исполнять обязанности начальника тюменского УФСИН. Фото - пресс-служба ведомства.
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Временно исполняющим обязанности начальника Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области назначен полковник внутренней службы Евгений Баранцев. Приказ об этом подписан еще 27 июня. Однако информацию об представили на официальном сайте ведомства накануне, 1 августа.

Баранцев родился 15 сентября 1972 года в городе Омск. В 1996 году окончил местный юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». С 1996 по 2000 год служил в управлении внутренних дел Омской области. Далее 19 лет провел в омском УФСИН. 23 мая этого года Баранцев стал первым заместителем начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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