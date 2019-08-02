2019-08-02T15:32:18+03:00
Общество

Федеральный научный центр присоединился к созданию тюменского НОЦ

По мнению губернатора региона, такая кооперация играет важнейшую роль в проекте
Вадим Бегун
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Федеральный научный центр присоединился к созданию тюменского НОЦ. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.Федеральный научный центр присоединился к созданию тюменского НОЦ. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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Федеральный научный центр НИИ системных исследований Российской академии наук присоединился к созданию в Тюмени НОЦ мирового уровня. Губернатор Тюменской области Александр Моор присутствовал на торжественной церемонии подписания трехстороннего соглашения между региональным правительством, ТюмГУ и федеральным научным центром.

– Очень важно, что в проекте по созданию центра вместе с Тюменской областью участвуют Ямал и Югра. Я благодарен губернаторам Дмитрию Артюхову и Наталье Комаровой за поддержку. Несомненным успехом работы по подготовке к созданию в Тюменской области такого центра стало упоминание об этом проекте в послании президента России Федеральному Собранию», – сказал Александр Моор.

Глава региона сообщил, что разработка программы деятельности НОЦ находится на завершающем этапе. В ближайшее время ее предстоит защитить на федеральном уровне. Он отметил, что здесь очень важное значение имеют широкая научная и научно-производственная кооперация, взаимодействие со всеми заинтересованными организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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