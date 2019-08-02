Гилевскую рощу в Тюмени приведут в порядок

СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-02T15:07:13+03:00

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Специалисты тюменского ЛесПаркХоза ведут регулярное наблюдение за зелеными насаждениями. По их мнению, в Гилевской роще пора навести порядок.

С 5 августа на основании проведенного лесопатологического обследования на территории лесопарка «Гилевская роща» будут проводиться санитарно-оздоровительные мероприятия. Посетителей убедительно просят быть внимательными на участках производства работ.

– В течение августа, в зависимости от погоды, специалисты планируют очистить территорию от древесной захламленности и сухостойных деревьев. Делается это для снижения опасности лесных возгораний и угрозы распространения болезней и вредных организмов. Известно, что вредители, которые иногда даже не видны человеческому глазу, заселяют именно ослабленные деревья, – рассказали в МКУ «ЛесПаркХоз».

Там добавили, что насекомые опасны и агрессивны для здоровой древесной растительности: они превращают их в кормовую базу, протачивают под корой и в древесине ходы и размножаются там.

ИСТОЧНИК KP.RU