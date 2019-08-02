Более восьми тонн казахстанской продукции забраковали на тюменской таможне

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-02T13:05:35+03:00

Более 8 тонн продукции из Казахстана не пустили в Тюменскую область.

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Более восьми тонн различных продуктов не пустили тюменские таможенники в регион в июле. Перевозчики привлечены к ответственности.

Всего инспекторами регионального Россельхознадзора проконтролировано более 215 тонн животноводческой и растениеводческой продукции. Ее перевозили на дороге Ишим-Петропавловск автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан.

– Из 170 досмотренных партий 45 ввезли с нарушениями законодательства. Так, 7,7 тонны риса, специй, фруктов, овощей и ягод перевозились без сопровождения фитосанитарными сертификатами. Маркировка полутора тонн абрикосов не соответствовала данным в фитосанитарном сертификате. Кроме того, около тонны молочной продукции, мяса, рыбы и меда завезли без ветеринарных сопроводительных документов. Также была предпринята попытка перемещения 197 килограммов колбасных изделий. Их дата выработки не совпадала с информацией, указанной в представленном ветеринарном сертификате, – рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что вся ввезенная с нарушениями продукция возвращена в Республику Казахстан, а перевозчики привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU