Более восьми тонн казахстанской продукции забраковали на тюменской таможне
Более восьми тонн различных продуктов не пустили тюменские таможенники в регион в июле. Перевозчики привлечены к ответственности.
Всего инспекторами регионального Россельхознадзора проконтролировано более 215 тонн животноводческой и растениеводческой продукции. Ее перевозили на дороге Ишим-Петропавловск автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан.
– Из 170 досмотренных партий 45 ввезли с нарушениями законодательства. Так, 7,7 тонны риса, специй, фруктов, овощей и ягод перевозились без сопровождения фитосанитарными сертификатами. Маркировка полутора тонн абрикосов не соответствовала данным в фитосанитарном сертификате. Кроме того, около тонны молочной продукции, мяса, рыбы и меда завезли без ветеринарных сопроводительных документов. Также была предпринята попытка перемещения 197 килограммов колбасных изделий. Их дата выработки не совпадала с информацией, указанной в представленном ветеринарном сертификате, – рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что вся ввезенная с нарушениями продукция возвращена в Республику Казахстан, а перевозчики привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU