2019-08-02T11:52:11+03:00
Общество

В Ишиме нелегал пошел под венец ради прописки

Создавать семью мужчина вовсе не планировал
Вадим Бегун
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В Ишиме мигрант женился на молодой девушке ради прописки.В Ишиме мигрант женился на молодой девушке ради прописки.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменский суд признал брак, заключенный между гражданином Таджикистана и жительницей Ишима, недействительным. Мигрант, как оказалось, имел свой умысел – ему нужна была местная прописка.

– В августе 2017 года 25-летний мигрант в городе Ишиме зарегистрировал брак с 19-летней девушкой, с которой познакомился в интернете, чтобы получить разрешение на временное проживание в России. Он знал, что может получить разрешение на временное проживание без учета квоты. Согласно Семейного кодекса Российской Федерации, брак признается недействительным в случае если супруги или один из них зарегистрировали его без намерения создать семью, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

На судебное заседание «супруга» мигранта не явилась, но направила заявление о признании иска.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что мигранты приезжают в областной центр искать невест. Женитьба, как оказалось, самый короткий путь к заветному гражданству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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