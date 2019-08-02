Тюменец предан суду за выращивание мака в огороде сожительницы

СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-02T12:43:35+03:00

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В Вагайском районе 37-летнего жителя села Черное предали суду. Он занимался незаконным культивированием в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.

– Проживая у сожительницы, мужчина на ее приусадебном участке с мая 2019 года стал выращивать мак. В июле об этом стало известно сотрудникам полиции, которые изъяли 193 растения мака, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что ведомство утвердило по этому уголовному делу обвинительный акт и направило материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.

Таким образом, незадачливому садоводу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы до 2 лет, либо ее лишение на такой же срок.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре трактор перепахал 30 гектаров конопли. Она произрастала на Салаирском тракте.

ИСТОЧНИК KP.RU