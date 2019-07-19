2019-07-19T07:40:09+03:00
Общество

В Тюмени трактор перепахал 30 гектаров конопли

Растение произрастало на Салаирском тракте
Вадим Бегун
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Тюменские полицейские борются с коноплей. Фото - управление МВД по городу Тюмени.Тюменские полицейские борются с коноплей. Фото - управление МВД по городу Тюмени.
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Тюменские полицейские уничтожили 30 гектаров конопли. В этом им помог тракторист.

На территории города областного центра проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мак». Так, в ходе операции полицейские обнаружили на Салаирском тракте поле площадью 30 гектаров, где произрастает дикая конопля.

– Все растение было уничтожено путем перепахивания. Напоминаем, что любую информацию о потреблении наркотиков, их хранении в квартирах, транспортных средствах, незаконной продаже и рекламе наркотических средств можно сообщить по телефонам: 02 или 291-600, – рассказали в управлении МВД по городу Тюмени.

Там добавили, что основными целями проводимого мероприятия являются выявление, пресечение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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