«Хор Турецкого» выступит на юбилее Тюменского региона в областном центре

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-02T08:19:40+03:00

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В Тюмени по площади 400-летия города выступит «Хор Турецкого». Кроме этого, пройдут народные гуляния, посвященные 75-ой годовщине со дня образования области.

Торжественные мероприятия под названием «Земля больших людей» состоятся 16 и 17 августа. А начнется праздник 14-го с вручения наград наиболее отличившимся тюменцам. Вечером 16 августа у Моста влюбленных присутствующие услышат концерт Тюменского симфонического оркестра «Вечера на Набережной».

Народные гулянья, которые пройдут во всех муниципалитетах региона, запланированы на следующий день. Но главное праздничное действо состоится на площади 400-летия Тюмени в областной столице. Там делегации муниципальных образований будут рассказывать о жизни и жителях городов и районов области. В «Спортивном городке» выступят атлеты, там же можно попробовать свои силы в разных видах спорта, выполнить нормативы ГТО, а также приобрести экипировку.

Как это обычно бывает, для горожан организуют фуд-зону, где можно будет продегустировать различные блюда, мастер-классы, продажу сувенирной продукции и изделий народных промыслов.

Праздник начнется в 12.00. Завершится он выступлением коллектива «Хор Турецкого».

ИСТОЧНИК KP.RU