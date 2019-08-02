Погода на 2 августа в Тюмени: до обеда дождь, потом ясно

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-02T05:00:19+03:00

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Сегодня, 2 августа, в Тюмени небо практически весь день будет облачным, но днем возможно небольшое прояснение. Дождь начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться.

Температура воздуха ночью составит +14, +15 градусов, днем потеплеет до 16 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +17. Вечером столбик термометра опустится до отметки +11 градусов. Ветер юго-восточный, переходящий в южный 2-6 метров в секунду.

2 августа почитается память святого пророка Илии. В народе считается, что с Ильина дня идет поворот на осень, хотя жаркое лето может простоять еще долго. В это время устанавливается умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а ночи на прибавление. Если в этот день бывает глухой гром – к тихому дождю, гром гулкий – к ливню, гром беспрерывный – будет град; гром гремит долго и не резко – к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно – будет ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU