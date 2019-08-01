2019-08-01T14:02:46+03:00
Общество

Порядка семи тысяч тюменцев поддержали проект благоустройства улицы Ленина

Проголосовать можно было на сайте и соцсетях
Вадим Бегун
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Тюменцы поддерживают проект улицы Ленина. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменцы поддерживают проект улицы Ленина. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Более девяти тысяч тюменцев приняли участие в обсуждении и голосовании по проекту улицы Ленина. Из них 77 процентов его одобрили.

– Более половины горожан оставили свои сообщения в специальных ящиках на стендах, размещенных на Цветном бульваре, 40 процентов голосов – в соцсети «ВКонтакте» и семь процентов – на сайте. 43 процента комментариев содержат предложения по совершенствованию проекта. Так, на улице Ленина тюменцы предлагают сделать цветники, высадить деревья или установить малые архитектурные формы, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени, отметив, что со всеми комментариями и предложениями авторы проекта сейчас работают.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что 23 июня в областном центре стартовало голосование за будущее улицы Ленина. Местные жители могут повлиять на вид главной улицы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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