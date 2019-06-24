Оцените: тюменцы могут повлиять на будущий вид главной улицы города

Накануне в Тюмени стартовало голосование за будущее улицы Ленина. Жителям и гостям города предложили оценить возможный вид различных участков центральной городской улицы. Интересно, что проголосовать желающие могут не только в Сети, но и оставить свое мнение на бумаге. Для этого на Цветном бульваре у главного входа установили информационные стенды.

В Тюмени на Цветном бульваре у главного входа установили информационные стенды для голосования. Фото из аккаунта @mkuugp в Инстаграме

Как сообщили в администрации Тюмени, перед городом стоят задачи по созданию комфортной среды по улице Ленина, обеспечивающей интересы пешеходов, велосипедистов, автомобилистов и иных участников уличного движения, формированию целостного современного архитектурно-художественного решения улицы с сохранением памятников культурного наследия.

Возможный вид улицы Ленина вместо снесенного долгостроя Кирова-Ленина. Фото из группы «Тюмень/ул.Ленина/Концепция благоустройства» в ВК

Разработку концепции проводит Тюменский индустриальный университет, поскольку он стал победителем соответствующего архитектурного конкурса. На стендах, размещенных в тех частях улицы, где, по замыслу архитекторов, предполагаются наибольшие изменения, и в группах проекта представлены лишь промежуточные результаты разработки. Так что на итоговую концепцию могут повлиять все, кому не безразличен облик города.

Городскую площадь у здания администрации Тюмени тоже могут реконструировать. Фото из группы «Тюмень/ул.Ленина/Концепция благоустройства» в ВК

Голосовать можно всю эту неделю – вплоть до 18:00 7 июля. Проекты реконструкции улицы выставлены на всеобщее обозрение. Всего на голосование выставлены 13 объектов. Самые крупные из них – участок рядом с круглой баней, освободившаяся территория после окончательного сноса долгостроя на Ленина-Кирова, Исторический сквер, Площадь Единства и Согласия, Городская площадь и другие. Их можно изучить, а затем одобрить или нет. Для этого достаточно выбрать ответ «да» или «нет» на вопрос «Нравится вам будущий вид улицы», можно также оставить свой развернутый комментарий.

Голосование идет на нескольких площадках: в группе в социальной сети Вконтакте, на сайте Управления градостроительного планирования, на выставочных стендах на Цветном бульваре у центрального входа. При этом свой уточняющий комментарий можно оставить и в Инстаграме с хештегом #тюменьленина.

Тюменцы могут оценить проект площади Единства и Согласия. Фото из группы «Тюмень/ул.Ленина/Концепция благоустройства» в ВК

ДЛЯ СПРАВКИ

Напомним, современная улица Ленина стала формироваться в самом начале постройки Тюмени, когда у стен Тюменского острога появился посад - дома для тех, кто не помещался в крепости. Город рос и расширялся на равнине между реками Турой и Тюменкой, удлинялась и эта улица. Сейчас ее протяженность — около 2,5 километров. Начинается от набережной Туры и завершается перекрестком с улицей Мориса Тореза.