2019-08-01T13:38:25+03:00
Происшествия

Более 100 лесорубов поймали в Тюменской области за полгода

Возбуждены уголовные дела
Вадим Бегун
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Тюменская экология пострадала на десятки миллионов рублей из-за действий преступников.Тюменская экология пострадала на десятки миллионов рублей из-за действий преступников.Фото: Вадим Бегун
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В Тюменской области за первое полугодие 2019 года наказаны 109 человек, которые незаконно рубили лесные насаждения. Всего же было зарегистрировано 169 экологических преступлений. Это всего на два меньше, чем в прошлом году.

Так, за полгода, кроме 109 лесорубов, к ответственности привлекли 41 охотника, трех людей – за приобретение, хранение и перевозка незаконно заготовленной древесины, еще трех – за незаконную добычу краснокнижных животных. Кроме того, пять тюменцев уничтожили лесных насаждения, еще пять – незаконно добывали водные ресурсы), двое привлечены за порчу земли, один – за загрязнение вод.

– Причиненный экологии Тюменской области ущерб от действий преступников составил свыше 27,8 миллионов рублей. В суды направлено 74 уголовных дела. Часть их них уже рассмотрена, остальные еще расследуются, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

По информации ведомства, правоохранительные органы обеспечили возмещение ущерба на сумму более 8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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