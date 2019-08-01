2019-08-01T11:33:03+03:00
Общество

Губернатор Тюменской области прошелся по новой набережной Ишима

Объект уже стал любимым местом отдыха горожан
Вадим Бегун
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Тюменский губернатор полюбовался новой ишимской набережной. Фото - пресс-служба губернатора.Тюменский губернатор полюбовался новой ишимской набережной. Фото - пресс-служба губернатора.
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Новую набережную построили в Ишиме на месте десяти снесенных домов, которые пострадали во время паводка три года назад. Ее осмотрел губернатор региона Александр Моор в ходе рабочего визита в муниципалитет.

– При строительстве набережной работы по благоустройству были выполнены на территории общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров. Отремонтированы тротуар на улицах Казанская и Орджоникидзе, а также автомобильная парковка в районе средней школы №2. Посажено 45 деревьев. Площадь газонов составила 7 200 квадратных метров, установлено 60 светильников», – рассказал глава Ишима Федор Шишкин, добавив, что на набережной появились и две скульптуры по мотивам сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок».

По информации пресс-службы губернатора, объект уже стал одним из любимых мест отдыха горожан. В районе набережной проживают порядка тысячи человек, но провести время на берегу Ишима приезжают люди и из других частей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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