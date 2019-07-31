Десятки миллионов рублей направят на ремонт тротуаров в Тобольске

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-31T15:38:34+03:00

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В Тобольске на ремонт автодорог и тротуаров выделят 149 миллионов рублей. Также будут заменены некоторые остановочные павильоны.

За счет выделенных средств произведут ремонт внутриквартальных дорог и проездов, пешеходных тротуаров в 6 и 8 микрорайонах Тобольска, по улицам Ленина, 3-я Трудовая, 1-я Луговая, переулок Рабочий. По улицам Верхнефилатовская и Портовая в мкр. Иртышский восстановят ливневую канализацию.

– Дополнительные средства выделят на замену 11 остановочных павильонов, расположенных по «гостевому» маршруту города. В настоящее время они разукомплектованы и деформированы. Павильоны этой серии сняты с производства в 2013 году, поэтому их ремонт или частичная замена не представляются возможным, – рассказали в пресс-службе губернатора области.

Кроме того, по сообщению пресс-службе, в городе приведут в соответствие с требованиями национальных стандартов 21 пешеходный переход, расположенных у образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU