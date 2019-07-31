2019-07-31T09:04:28+03:00
Происшествия

Сотрудники коммунальной службы подрались в Тюменской области

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Сотрудник коммунальной службы избил своего коллегу в Тюменской области.Сотрудник коммунальной службы избил своего коллегу в Тюменской области.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области сотрудники коммунальной службы неоднократно ссорились из-за того, что один из них не слишком серьезно относится к своим обязанностям. Очередная ссора между ними закончилась уголовным делом.

– Потерпевший работает совместно с подозреваемым на предприятии, оказывающем коммунальные услуги. По словам заявителя, между ними неоднократно возникали ссоры, якобы молодой сотрудник не выполняет требования рабочей документации. В день происшествия он снова сделал замечание нерадивому сотруднику, что вызвало неконтролируемую агрессию у 26-летнего мужчины, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что молодой человек избил старшего коллегу, нанеся ему многочисленные удары по голове и телу. В отношении аггерссивного тюменца возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. За совершение подобного деяния предусмотрено наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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