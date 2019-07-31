Участники АрМИ-2019 в Тюмени приступили к тренировкам

СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-31T08:39:51+03:00

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Военные инженеры Вьетнама, Лаоса, Монголии, Пакистана и других стран готовятся к соревнованиям АрМИ-2019, которые пройдут на полигоне «Андреевский» в Тюмени. Финальные заезды начнутся в ближайший понедельник, а финалы конкурсов пройдут в следующие выходные.

На «Безопасном маршруте» команда, состоящая из 25 человек, будет соревноваться на семи единицах техники. Так, перед стартом экипажи вертолетов Ми-8 выполнят дистанционное минирование трассы. Этапы проходят инженерно-штурмовое отделение на БТР-82, расчет тяжелого механизированного моста, экипажи инженерной машины разграждения, а также путепрокладчика БАТ-2.

Стало известно, что впервые на соревнованиях команды из Монголии, Вьетнама и Лаоса. С каждым годом круг участников расширяется. 5 августа в Тюмень приедет делегация из Венесуэлы, чтобы изучить базу проведения Армейских международных игр. Возможность проведения соревнований рассматривает Камбоджа, Мали и Эфиопия.

ИСТОЧНИК KP.RU