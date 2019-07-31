Детский дорожный дозор выйдет на улицы Тюмени

СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-31T07:00:40+03:00

В Тюмени дети расскажут взрослым о ПДД. Фото - департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области.

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В Тюмени 5 августа на площади у Технопарка состоится презентация проекта по профилактике дорожно-транспортных происшествий #ДетскийДорожныйДозор. Он будет осуществлять работу в рамках четвертой смены «Отрядов мэра».

– На оживленные перекрестки Тюмени выйдет порядка сорока ребят в сопровождении инспекторов ГИБДД. В ежедневном режиме они будут помогать пресекать правонарушения со стороны пешеходов и велосипедистов, проводить с ними профилактические беседы о правилах дорожного движения и возможных последствиях их нарушений, – рассказала бригадир юных помощников инспекторов дорожного движения Ирина Нагорнова.

Она отметила, что в течение двух недель дети проведут акции «Пешеходный переход», «Велопатруль», «Безопасный двор», «Пешеходный дозор». Четвертая заключительная смена юбилейного двадцатого сезона «Отрядов мэра» стартует уже 5 августа и продлится две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU