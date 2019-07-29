2019-07-29T15:35:06+03:00
Происшествия

Тюменский полицейский попался на вымогательстве

Наказание ждет даже руководителей мужчины
Вадим Бегун
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Тюменский полицейский попался на крупной взятке.Тюменский полицейский попался на крупной взятке.Фото: Ольга Крыльцова
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В Уватском районе сотрудник отдела полиции вымогал деньги у местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности. Того должны были судить за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

– Информация о вымогательстве появилась у сотрудников собственной безопасности местной полиции. В ходе проводимого комплекса мероприятий она подтвердилась. Удалось установить, что в декабре прошлого года этот сотрудник вынес постановление об отказе о возбуждении уголовного дела. Правоохранителя задержали с поличным при передаче ему денежных средств, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело. Назначена проверка, по результатам которой сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности. Накажут и его непосредственных руководителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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