Пьяный тюменец топором зарубил собаку на глазах у маленьких детей
Житель села Аромашево на глазах у малолетних детей убил собаку. По его мнению, животное кидалось на людей.
– Мужчина в присутствии своих малолетних детей схватил животное и нанес несколько ударов топором, после чего выбросил его в мусорный контейнер. В баке для мусора собаку заметили и другие дети. Испуганные несовершеннолетние рассказали об этом своим родителям, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что хозяином животного является неработающий 33-летний местный житель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и убил собаку.
Позже задержанный объяснил, что пойти на преступление его заставило поведение животного, якобы оно кидалось на его детей и него самого. Возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на срок от трех до пяти лет, а сейчас он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU