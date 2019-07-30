2019-07-30T07:40:29+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец топором зарубил собаку на глазах у маленьких детей

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец убил собаку, объяснив, что она кидалась на его детей. Фото - pixabay.com.Тюменец убил собаку, объяснив, что она кидалась на его детей. Фото - pixabay.com.
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Житель села Аромашево на глазах у малолетних детей убил собаку. По его мнению, животное кидалось на людей.

– Мужчина в присутствии своих малолетних детей схватил животное и нанес несколько ударов топором, после чего выбросил его в мусорный контейнер. В баке для мусора собаку заметили и другие дети. Испуганные несовершеннолетние рассказали об этом своим родителям, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что хозяином животного является неработающий 33-летний местный житель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и убил собаку.

Позже задержанный объяснил, что пойти на преступление его заставило поведение животного, якобы оно кидалось на его детей и него самого. Возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на срок от трех до пяти лет, а сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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