2019-07-29T13:05:29+03:00
Общество

Тюменский туристический комплекс привлек иностранных охотников

В настоящее время прорабатывается строительство гостевых домиков
Вадим Бегун
Поделиться:
Глава региона Александр Моор посетил СОК "Красный яр". Фото - пресс-служба губернатора.Глава региона Александр Моор посетил СОК "Красный яр". Фото - пресс-служба губернатора.
Изменить размер текста:

Уже в августе спортивно-оздоровительный комплекс «Красный яр», расположенный в Омутинском районе, примет первых иностранных туристов. Тут планируют развивать экологический, аграрный и, конечно, охотничий туризм.

В хозяйстве имеются арендованные охотничьи угодья площадью более 17 тысяч гектаров, а также вольер для содержания диких животных. В настоящий момент здесь живут более 70 пятнистых оленей, 50 косуль, 50 кабанов, 30 маралов и 10 лосей. Есть и два бизона, которых владелец комплекса Виктор Барешко скрестит с местными коровами. Таким образом, он получит новую породу домашнего скота, которая будет выделяться своей выносливостью и неприхотливостью.

– Наш туристический комплекс располагает всеми условиями для семейного досуга и отдыха, а также приема иностранных и российских туристов. В августе к нам приедут две группы иностранных охотников – пять человек из Германии и четверо – из Испании, – рассказал Барешко.

Глава региона Александр Моор, посетив комплекс, сказал, что подобные проекты должны создаваться и в других муниципалитетах: тюменцы должны показать зарубежным гостям широту своей души.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Развитие этой сферы необходимо»: в Тюмени праздновали День пиар-специалиста
В Омутинском районе отремонтируют детский сад и больницу
«Банкротство – абсолютно законный инструмент»: Сбербанк рассказал о будущем Антипинского НПЗ
«Он никогда не предаст»: тюменцы рассказали, как относятся к дружбе между человеком и роботом
Тюменца, который убил девушку и изнасиловал ее подругу, осудили на 16 лет
В Тюмени ищут подрядчика для благоустройства левого берега Туры
У охранника тюменского ТРЦ угнали автомобиль
Работники крупной тюменской компании получили зарплату спустя четыре года
В Тюменской области три человека травмировались в пожарах на прошедшей неделе
В Тюмени на месяц перекроют проезд по Моторостроителей
Отключения горячей воды в Тюмени в 2019 году: в областном центре стартует шестой этап опрессовок
«Отмечать победу не будем»: Футбольный клуб «Тюмень» одержал верх над «Челябинском»
На озере Андреевском под Тюменью утонул мужчина
Дожди и прохлада: начало августа неприятно удивит тюменцев
Иностранец с фальшивыми правами подменил уставшего водителя в Тюменской области
Полтонны гуманитарной помощи отправили из Тюмени в Тулун
В ход пошел молоток: в Тюменской области произошла массовая драка
В Тюмени сегодня отключат светофоры
Погода на 29 июля в Тюмени: днем дождь, вечером гроза
Среднемесячная зарплата в Тюменской области составила 47,2 тысячи рублей
В Тюменском районе 18-летний парень огрел молотком мужчину в два раза старше себя
День города в Тюмени – 2019 прошёл без правонарушений
Онкоскрининги в Тюменской области помогают выявить рак на ранних стадиях
Три человека пострадали в результате аварии на трассе «Тюмень – Боровский»
Тюменец сказочно разбогател, пока хозяйка денег нежилась на горячих источниках
Житель Увата вынес челюсть приятелю во время «пьяной мороси»
Названы лауреаты конкурса профмастерства среди сотрудников социальных служб
Опубликовано видео похищения двух велосипедов после пьянки в Тюмени