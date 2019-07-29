Тюменский туристический комплекс привлек иностранных охотников

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-29T13:05:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже в августе спортивно-оздоровительный комплекс «Красный яр», расположенный в Омутинском районе, примет первых иностранных туристов. Тут планируют развивать экологический, аграрный и, конечно, охотничий туризм.

В хозяйстве имеются арендованные охотничьи угодья площадью более 17 тысяч гектаров, а также вольер для содержания диких животных. В настоящий момент здесь живут более 70 пятнистых оленей, 50 косуль, 50 кабанов, 30 маралов и 10 лосей. Есть и два бизона, которых владелец комплекса Виктор Барешко скрестит с местными коровами. Таким образом, он получит новую породу домашнего скота, которая будет выделяться своей выносливостью и неприхотливостью.

– Наш туристический комплекс располагает всеми условиями для семейного досуга и отдыха, а также приема иностранных и российских туристов. В августе к нам приедут две группы иностранных охотников – пять человек из Германии и четверо – из Испании, – рассказал Барешко.

Глава региона Александр Моор, посетив комплекс, сказал, что подобные проекты должны создаваться и в других муниципалитетах: тюменцы должны показать зарубежным гостям широту своей души.

ИСТОЧНИК KP.RU