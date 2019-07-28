Три человека пострадали в результате аварии на трассе «Тюмень – Боровский»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-28T13:53:53+03:00

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На трассе «Тюмень – Боровский» в поселке Боровском сегодня, 28 июля, около 13 часов дня произошла авария с участием большегруза и автомобиля «Инфинити». Как сообщает портал «Мегатюмень» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, у фуры лопнуло левое колесо.

Из-за этого её вынесло на автомобиль «Инфинити», который от удара улетел на обочину. Сам же фура на ходу врезалась в автобусную остановку, а затем съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии пострадал 59-летний водитель фуры, 50-летняя женщина-водитель «Инфинити» и её 70-летняя пассажирка. Все обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU