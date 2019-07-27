2019-07-27T21:33:46+03:00
Общество

Праздничный салют осветил небо над Тюменью мириадами разноцветных искр

Горожане заранее расположились на набережной Туры [видео]
Алена Кульмухаметова
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Праздничный салют осветил небо над Тюменью мириадами разноцветных искр. Фото из соцсети ВКонтактеПраздничный салют осветил небо над Тюменью мириадами разноцветных искр. Фото из соцсети ВКонтакте
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Жители Тюмени стали собираться на набережной за час до начала салюта в честь 433-летия города. Вечерний ливень не испугал горожан и, не смотря на пасмурное небо, тюменцы буквально заполонили берег реки Тура. Мост, связывающий заречные микрорайоны и центр города, забит людьми и автомобилями.

Позади остались поиски парковочных мест, попытка пробиться поближе к самой лучшей точке обзора. Первый залп и разговоры в толпе стихли.

Фото из соцсети ВКонтакте

Фото из соцсети ВКонтакте

Зрители стали снимать происходящее на телефоны. Выстрел за выстрелом в небо взлетали мириады красных, зелёных, синих и золотых искр. Каждый новый взрыв вызывал восторженные крики и эмоции у тюменцев.

Праздничный салют длился 12 минут и завершил насыщенный на мероприятия день рождения города. С днём рождения города, жители и гости Тюмени!

Фейерверк в День города, прямая трансляция с высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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