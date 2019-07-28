Опубликовано видео похищения двух велосипедов после пьянки в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-28T09:24:54+03:00

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В Тюмени возбуждены уголовные дела в отношении двух мужчин, которые подозреваются в краже велосипедов. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в городскую полицию обратилась девушка. Она рассказала, что вышла на лестничную площадку, но не обнаружила там два велика, которые были пристёгнуты противоугонными тросами. Ущерб от действий злоумышленников составил 15 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что к преступлению причастны двое местных жителей – их удалось оперативно задержать. По версии следствия, молодые пришли на алковечеринку к знакомым. Около 6 часов утра они ушли из гостей, похитив из подъезда два велосипеда.

Транспорт они успели продать, а деньги потратили на личные нужды. Теперь им может грозить до пяти лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/722651" frameborder="0"></iframe> Кража велосипедов в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU