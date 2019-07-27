Тюменских родителей учат помогать детям-инвалидам
Родителям с детьми-инвалидами требуется особая поддержка. Потому в Тюменской области специалисты ОРЦ "Родник" разработали специальную программу "Семь секретов счастья", которая учит мам и пап правильно помогать своему ребенку.
По данным разработчиков, программа включает в себя несколько направлений. Семьи с «особенными» детьми занимаются в сенсорной комнате, обучаясь правильному общению в ходе игр, вместе смотрят и обсуждают художественные и мультипликационные фильмы. Учатся ребята и родители понимать друг друга в ходе общих творческих мастер-классов, во время оздоровительных процедур.
По информации департамента социального развития Тюменской области, в рамках программы работают спортивные секции, а юристы готовы консультировать по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Программа, реализуемая при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет работать в 2019-2020 годах, за это время ее участниками станут более ста семей.
ИСТОЧНИК KP.RU