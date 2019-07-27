СЕГОДНЯ 06:48 2019-07-27T06:48:03+03:00

Основатель успешного стартапа приедет на СУП в Тюмень. Фото с сайта crbrus.ru

Изменить размер текста: A A

Герман Гаврилов станет одним из спикеров VII Всероссийского молодежного бизнес-форума Слет успешных предпринимателей, который состоится в Тюмени 13-15 сентября.

По словам организатора форума СУП Артёма Андросова, сейчас идут переговоры с Google и Mail.ru, приедет основатель российского стартапа Roistat Герман Гаврилов. Будут крупные, в том числе международные игроки. Приедут представители Белоруссии, Армении, Азербайджана, скорее всего, будет Казахстан и Китай. На мероприятие ожидаются участники не менее чем из десяти стран.

Форум будет проходить три дня. Первый день займет участников бизнес-игрой «Завод» и «Ярмаркой инвестиций». Второй день посвятят историям успеха: молодые предприниматели поделятся опытом с коллегами, познакомят сообщество с трендами бизнеса. Третий день о специфике своего бизнеса расскажут представители лидирующих мировых IT-компаний, таких как Google, Mail.ru, Roistat.

Традиционно тюменский бизнес-форум проведут на территории детского центра «Олимпийская ребячка».

Самым знаковым событием площадки станет «Ярмарка инвестиций», на которой молодые предприниматели защитят свои проекты перед потенциальными инвесторами, сообщает ИА "Тюменская линия".

ИСТОЧНИК KP.RU