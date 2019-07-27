2019-07-27T05:25:00+03:00
Общество

Погода в Тюмени 27 июля: тепло и небольшая гроза

День лучше привести за городом, в лесу или в парке
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 27 июля: тепло и небольшая грозаПогода в Тюмени 27 июля: тепло и небольшая грозаФото: Татьяна Коркина
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В субботу 27 июля тюменцы отмечают День города. Погода сегодня капризная, солнце в течение дня будет скрываться за облаками и даже возможна гроза.

По прогнозам синоптиков в Тюмени переменная облачность, ближе к вечеру ожидается гроза и небольшой дождь. Ветер переменных направлений: юго-западный, западный, северный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +25 градусов.

Народные приметы в этот день советуют следить за погодой: сухая погода – к теплой осени. Если день дождливый, то ещё неделю будет дождь лить. Глухой гром – к тихому и непродолжительному дождю, громкий – к затяжному ливню. Границы кучевых облаков становятся нечеткими – к ухудшению погоды.

Также отмечается, что 27 июля природа обладает особой целебной силой, поэтому этот день лучше привести за городом, в лесу или в парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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