2019-07-26T10:53:29+03:00
Общество

Тюменский суд заблокировал сайты с опасными развлечениями

На интернет-страницах пропагандировалось крышелазание
Вадим Бегун
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Тюменские прокуроры пожелали заблокировать сайты с руферами.Тюменские прокуроры пожелали заблокировать сайты с руферами.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменские прокуроры после мониторинга интернета пожелали ограничить доступ к семи интернет-страницам, где пропагандировался руфинг. Они выяснили, что видео с опасными развлечениями набирает большое число просмотров.

– Руфинг – это один из видов субкультур современной городской молодежи. Как правило, цель экстремалов – несанкционированное проникновение на крыши самых сложных высотных сооружений и объектов в жилых и промышленных зонах, что опасно для жизни и здоровья, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что ведомство направило в Центральный районный суд города административные иски о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Судья удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. В настоящее время доступ к опасным ресурсам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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