Тюменский суд заблокировал сайты с опасными развлечениями
Тюменские прокуроры после мониторинга интернета пожелали ограничить доступ к семи интернет-страницам, где пропагандировался руфинг. Они выяснили, что видео с опасными развлечениями набирает большое число просмотров.
– Руфинг – это один из видов субкультур современной городской молодежи. Как правило, цель экстремалов – несанкционированное проникновение на крыши самых сложных высотных сооружений и объектов в жилых и промышленных зонах, что опасно для жизни и здоровья, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Там добавили, что ведомство направило в Центральный районный суд города административные иски о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Судья удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. В настоящее время доступ к опасным ресурсам заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU