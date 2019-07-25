СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-25T07:00:05+03:00

Тюменка похитила телефон у возлюбленного, чтобы расплатиться им за такси. Фото - pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области молодая женщина украла мобильный телефон своего возлюбленного: за такси ведь надо чем-то расплачиваться.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Голышмановский» обратился 49-летний местный житель. Мужчина пояснил, что у него украли мобильник, который стоит десять тысяч рублей.

– Накануне заявитель и его знакомая вместе распивали спиртные напитки в квартире у потерпевшего. Подозреваемая с разрешения хозяина квартиры пользовалась мобильным телефоном для совершения личных звонков. Спустя некоторое время злоумышленница покинула квартиру своего знакомого, прихватив при этом его мобильный телефон, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что вскоре была задержана 29-летняя безработная местная жительница, которая созналась в содеянном и пояснила, что мобильным телефоном расплатилась за услуги такси. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU