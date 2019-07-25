На набережной бесплатно нарисуют портреты тюменцев

СЕГОДНЯ 07:41 2019-07-25T07:41:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сегодня, 25 июля, в 18.00 на набережной реки Тура художники будут рисовать портреты обратившихся к ним горожан. Любой желающий сможет совершенно бесплатно стать обладателем рисунка.

Художники будут ждать горожан под Мостом влюбленных. Те, кто в это время придет в указанное место, не только получит портрет, но и найдет на его оборотной стороне приглашение на выставку «Сокровища музеев России» с изображением известной картины.

Таким образом организаторы хотят напомнить о передвижной выставке, которая сейчас проходит в областном центре. Экспозиция, на которой можно увидеть работы Айвазовского, Крамского, Левитана и других великих живописцев, расположилась в музее имени Словцова (улица Советская, 63).

Интересно, что Тюмень первая приняла мобильную выставку, которая будет перемещаться по стране. Познакомиться с шедеврами изобразительного искусства местные жители и гости города могут до 4 августа включительно. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU