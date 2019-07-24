2019-07-24T14:02:06+03:00
Общество

Проект пешеходного бульвара на улице Дзерджинского разработали в Тюмени

Большая роль отводится озеленению [ФОТО]
Вадим Бегун
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В Тюмени реконструируют улицу Дзерджинского. Фото - управление градостроительного планирования Тюмени.В Тюмени реконструируют улицу Дзерджинского. Фото - управление градостроительного планирования Тюмени.
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В предстоящую субботу, 27 июля, в Тюмени на улице Дзержинского установят четыре стенда, на которых горожане увидят идею развития этой улицы. Так, прогуливаясь по пешеходному бульвару, местные жители смогут любоваться памятниками деревянного зодчества.

Фото - управление градостроительного планирования Тюмени.

Фото - управление градостроительного планирования Тюмени.

– Предполагается, что пешеходной станет часть улицы протяженностью около 700 метров – от ее начала до Республики. Здесь появится велосипедная дорожка, будут также зоны для отдыха, фонтаны, газоны, навесы, летние кафе. В разных частях бульвара предлагается разместить три фонтана, – рассказали в управлении градостроительного планирования Тюмени.

Фото - управление градостроительного планирования Тюмени.

Фото - управление градостроительного планирования Тюмени.

Там добавили, что, кроме всего прочего, на бульваре установят арки, необычные скамейки, площадку в виде шахматной доски, а также искусственное дерево-навес. Что важно, имеющиеся зеленые насаждения сохранят. Однако без парковок не обойдется: их будет несколько.

ИСТОЧНИК KP.RU

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