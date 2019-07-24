2019-07-24T13:06:53+03:00
Происшествия

В Тюмени осудят водителя, который проехал на красный и сбил пешехода

Пострадавший сломал бедро
Вадим Бегун
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В Тюмени осудят водителя, который проехал на красный и сбил пешехода.В Тюмени осудят водителя, который проехал на красный и сбил пешехода.
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В Тюмени будут судить водителя, нарушившего правила дорожного движения. Он пьяным сел за руль и, въехав на красный сигнал светофора на пешеходный переход, сбил человека.

– Вечером 17 августа прошлого года мужчина на «Форд Фокус» в состоянии опьянения на красный сигнал светофора въехал на пешеходный переход у дома №188 по ул. Широтной и сбил мужчину. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытого перелома правого бедра, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Там добавили, что материалы уголовного дела уже направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. 42-летнего ранее судимого жителя областного центра будут судить за нарушение ПДД в состоянии опьянения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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