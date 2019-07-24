Более 70 процентов тюменских школ готовы к новому учебному году

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-24T11:24:47+03:00

76 процентов тюменских школ готовы к новому учебному году. Фото - uralfo.gov.ru.

Изменить размер текста: A A

Полпред президента Николай Цуканов поручил главным федеральным инспекторам контролировать ход подготовки образовательных организаций к учебному году. По состоянию на 17 июля, в Тюменской области принято 146 общеобразовательных организаций, или 76% от школ региона.

В Тюменском регионе оценка готовности образовательных учреждений в этом году осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России, передает сайт полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе.

Так, приемка школ, коих в регионе насчитывается 191, будет проходить в три этапа. Завершится она 16 августа.

Цуканов прежде всего поручил обратить внимание на вопросы, касающиеся графиков приемки образовательных организаций и их выполнения, а также на сроки устранения замечаний, сделанных в ходе оценки готовности образовательных организаций. Кроме того, необходимо провести все необходимые мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической, противопожарной и антитеррористической безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU