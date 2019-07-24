Тюменец через суд «выбил» у своего друга долг в пять миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-24T11:00:37+03:00

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В Тюмени один друг задолжал другому пять миллионов рублей, но отдавать не спешил. Их дружба кончилась в зале суда.

– Тюменец занял у приятеля деньги на создание бизнеса по изготовлению мебели. Но прошло уже несколько лет с момента заключения договора, а предприниматель так их и не возвращал. За справедливостью мужчина обратился в Ленинский районный суд, исполнительный лист поступил к судебным приставам-исполнителям, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В итоге был наложен арест на имущество должника, а также произведена оценка бытовой техники, мебели и автомобиля «Форд Мондео». Супруга должника была крайне недовольна тем, что ей предлагают расстаться с домашней утварью, и заставила мужа вернуть долг своему уже бывшему другу в полном объеме. В ведомстве отметили, что семье пришлось раскошелиться и на исполнительский сбор, который составил 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU