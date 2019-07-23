В Тюмени откроется больница для бедных

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-23T11:43:31+03:00

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В Тюмени готовится к открытию больница для бедных, которая будет располагаться в здании Центра помощи «Милосердие». Помещение почти готово к лицензированию, уже завозиться необходимое оборудование.

– Благодарим сердечно за благотворительную помощь всех горожан. Отдельное спасибо медицинскому центру «МЕДИС» за предоставленное оборудование, – сказали в Центре помощи.

Там также сообщили, что сбор пожертвований продолжается. Так, денежные средства на запуск больницы для бедных можно перевести через сайт организации любым удобным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU