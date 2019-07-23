2019-07-23T08:39:52+03:00
Общество

День города Тюмени-2019: часть дорог перекроют

Рассказываем, какие улицы станут недоступны для транспортного движения в День города 2019 года [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Часть дорог на День города Тюмени перекроют.Часть дорог на День города Тюмени перекроют.Фото: Вадим Бегун
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В предстоящую субботу ожидается сильная транспортная нагрузка на центральную часть Тюмени. Для безопасности граждан городские власти перекроют некоторые дороги с 6 утра 27 июня до часа ночи 28 июня.

Так, недоступной для транспортного движения станет улица Республики на участке от улицы Перекопской до Казанской с 8.00 до 01.00, а также на участке от Челюскинцев до Казанской с 16.00 до 01.00; улица Механическая в районе площади 400-летия Тюмени с 6.00 до 23.00; улица Орджоникидзе на участке от Ленина до Герцена с 6.00 до 21.00; улица Дзержинского на участке от Республики до Хохрякова с 6.00 до 21.00; улица Володарского от Семакова до военкомата и участок проезжей части от Володарского до Республики с восьми вечера 26 июня до девяти вечера 27 июня.

– Кроме того, дополнительно с шести вечера 27 июня до часу ночи следующего дня будет перекрыт въезд в частный сектор с улицы Вторая Луговая и Щербакова. Въезд для проживающих там граждан, конечно же, будет обеспечен, – добавили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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