На «Тюменьэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за возможного урагана

СЕГОДНЯ 08:17 2019-07-23T08:17:19+03:00

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Из-за неблагоприятных погодных явлений «Тюменские распределительные сети» ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать до особого распоряжения.

– В течение нескольких дней в Тюменской области наблюдалась высокая грозовая активность и обильные осадки. По прогнозам метеорологов, интенсивность неблагоприятных погодных явлений только возрастет. Поэтому в связи с повышенным риском технологических нарушений в работе электрических сетей мы перешли на работу в режиме повышенной готовности, – рассказала ведущий специалист группы по связям с общественностью филиала «Тюменские распределительные сети» Кристина Рыжкова.

Так, на предприятии проводятся дополнительные инструктажи персоналу, организован учащенный осмотр энергообъектов, подготовлены материалы для проведения аварийно-восстановительных работ. В «боевой» готовности находятся 87 бригад – это 386 человек и 72 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU