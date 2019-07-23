2019-07-23T08:17:19+03:00
Общество

На «Тюменьэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за возможного урагана

Предприятие заготавливает материалы для восстановительных работ
Вадим Бегун
Поделиться:
На «Тюменьэнерго» готовы к возможному урагану. Фото предоставлено "Тюменьэнерго".На «Тюменьэнерго» готовы к возможному урагану. Фото предоставлено "Тюменьэнерго".
Изменить размер текста:

Из-за неблагоприятных погодных явлений «Тюменские распределительные сети» ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать до особого распоряжения.

– В течение нескольких дней в Тюменской области наблюдалась высокая грозовая активность и обильные осадки. По прогнозам метеорологов, интенсивность неблагоприятных погодных явлений только возрастет. Поэтому в связи с повышенным риском технологических нарушений в работе электрических сетей мы перешли на работу в режиме повышенной готовности, – рассказала ведущий специалист группы по связям с общественностью филиала «Тюменские распределительные сети» Кристина Рыжкова.

Так, на предприятии проводятся дополнительные инструктажи персоналу, организован учащенный осмотр энергообъектов, подготовлены материалы для проведения аварийно-восстановительных работ. В «боевой» готовности находятся 87 бригад – это 386 человек и 72 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
День города Тюмени-2019: часть дорог перекроют
Тюменка ударила по лицу женщину и сорвала с нее золотую цепочку в центре города
Губернатор Тюменской области поздравил ветерана со столетним юбилеем
Федеральный девелопер выводит на рынок Тюмени планировки DUOS
Тюменцам рассказали, как защититься от энтеровирусной инфекции
В Тюменской области женщину ограбили прямо на поминках
Погода на 23 июля в Тюмени: сильный дождь с грозой
В Тюмени на 16 лет осудили участника банды, похищавшей бизнесменов
Известное тюменское радио отмечает 20-летний юбилей выхода в эфир
В Тюмени появится новый образовательно-развлекательный комплекс
В Тюменской области мужчина зарезал приятеля во время сбора ягод
Сотни рабочих устраняют последствия сильнейшего ливня в Тюмени
Молодая девушка топором разбила автомобиль в Тюмени
В Тюменской области инвесторы получат дополнительные льготы
Тюменцы могут помочь восстановить сгоревший в Курганской области храм
Дубль два: шквалистый ветер и сильный ливень возвращаются в Тюмень
В Тюмени молодой человек продавал наркотики за биткоины