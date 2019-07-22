Известное тюменское радио отмечает 20-летний юбилей выхода в эфир

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-22T15:35:18+03:00

Радио СИТИ выходит в прямой эфир более двадцати лет в Тюмени. Фото - Радио СИТИ.

Изменить размер текста: A A

Тюменское Радио СИТИ выходит в прямой эфир уже более двадцати лет, а именно 7305 дней. За долгие годы работы радиостанция стала частью культурного кода Тюмени.

– Двадцать лет — это чудесный возраст! Поздравляем и желаем дальше оставаться любимой радиостанцией горожан, уникальной станцией, способной конкурировать с крупными радиобрендами, радио со вкусом — ведь для вас, как и для нас, музыка прежде всего! – говорит директор концертного агентства «Маргарита-АРТ» Маргарита Игонина.

Свои поздравления радиостанции оставляет и генеральный директор санатория «Сибирь» Михаил Илий:

– Эфир Радио СИТИ звучит в унисон нашему сибирскому образу жизни – без суеты, экологично и правильно, правильно для здоровья, в котором душевное состояние играет немаловажную роль. Продолжайте так же душевно и в будущем – вместе с нами!

Свое 20-летие Радио СИТИ, которое коллектив радиостанции отметил накануне, 21 июля, это отличный повод рассказать об успехах. К дню своего рождения радиостанция также поделилась интересными фактами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/721659" frameborder="0"></iframe> Интересные факты о Радио СИТИ.

ИСТОЧНИК KP.RU