2019-07-22T15:35:18+03:00
Звезды

Известное тюменское радио отмечает 20-летний юбилей выхода в эфир

Радиостанцию поздравляют именитые горожане
Вадим Бегун
Поделиться:
Радио СИТИ выходит в прямой эфир более двадцати лет в Тюмени. Фото - Радио СИТИ.Радио СИТИ выходит в прямой эфир более двадцати лет в Тюмени. Фото - Радио СИТИ.
Изменить размер текста:

Тюменское Радио СИТИ выходит в прямой эфир уже более двадцати лет, а именно 7305 дней. За долгие годы работы радиостанция стала частью культурного кода Тюмени.

– Двадцать лет — это чудесный возраст! Поздравляем и желаем дальше оставаться любимой радиостанцией горожан, уникальной станцией, способной конкурировать с крупными радиобрендами, радио со вкусом — ведь для вас, как и для нас, музыка прежде всего! – говорит директор концертного агентства «Маргарита-АРТ» Маргарита Игонина.

Свои поздравления радиостанции оставляет и генеральный директор санатория «Сибирь» Михаил Илий:

– Эфир Радио СИТИ звучит в унисон нашему сибирскому образу жизни – без суеты, экологично и правильно, правильно для здоровья, в котором душевное состояние играет немаловажную роль. Продолжайте так же душевно и в будущем – вместе с нами!

Свое 20-летие Радио СИТИ, которое коллектив радиостанции отметил накануне, 21 июля, это отличный повод рассказать об успехах. К дню своего рождения радиостанция также поделилась интересными фактами.

Интересные факты о Радио СИТИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24