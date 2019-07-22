В Тюмени появится новый образовательно-развлекательный комплекс

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-22T15:27:47+03:00

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В Тюмени обсудили создание образовательно-развлекательного комплекса на территории детской железной дороги. Проект уже представили потенциальным инвесторам.

В рамках исполнения поручения губернатора Александра Моора фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» было организовано совместное мероприятие с ОАО «РЖД» для представителей исполнительных органов государственной власти региона. На мероприятии была проведена презентация инвестиционного проекта по созданию на территории Тюменской детской железной дороги общественного пространства с привлечением потенциальных инвесторов.

– Надеюсь, что этот проект не будет повторением уже существующих форматов, а найдется та изюминка, которая даст притяжение потока туристов. Не только жителей Тюменской области, но и гостей со всей страны, – сказал директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

ИСТОЧНИК KP.RU