2019-07-22T15:02:27+03:00
Происшествия

В Тюменской области мужчина зарезал приятеля во время сбора ягод

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец три раза ударил ножом в живот своего приятеля. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.Тюменец три раза ударил ножом в живот своего приятеля. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.
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В Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Тобольска. Он обвиняется в убийстве. Мужчина зарезал своего знакомого тремя ударами ножа в живот.

– Двое жителей города Тобольска приехали на один из островов, расположенный в районе озера Кривое Уватского района, для сбора ягод и рыбалки. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес ножом потерпевшему три удара в живот. От полученных повреждений потерпевший скончался, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В результате следственно-оперативных мероприятий преступление было раскрыто, обвиняемый задержан и помещен под стражу. В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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