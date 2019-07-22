2019-07-22T11:50:57+03:00
Звезды

На Никольской площади в Тюмени установят арт-скамейку

Дизайн могут выбрать сами местные жители
Вадим Бегун
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Тюменцам предлагают выбрать дизайн скамейки. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Тюмени.Тюменцам предлагают выбрать дизайн скамейки. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Тюмени.
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Тюменцам предлагают выбрать дизайн скамейки, которую установят на Никольской площади. Свое мнение можно оставить на портале «Я решаю!»

– Никольская площадь – одно из красивейших мест исторической части Тюмени. Здесь всегда многолюдно и отсюда удобно любоваться набережной и рекой. Управа Калининского административного округа планирует сделать подарок горожанам: установить современный арт-объект – тематическую скамейку, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там сообщили, что между рекой и зданием Тюменского индустриального института растут деревья – остатки сада. В первой половине ХХ века это было довольно известное место – Никольский сад. По имени смотрительницы сада произошло неформальное переименование Никольского сада в Дунькин: в саду была своя реальная героиня – дворничиха тетя Дуня, в честь которой горожане и прозвали сад «Дунькиным». Тетя Дуня была настоящей хозяйкой и блюстительницей чистоты в саду, благодаря чему ее имя укоренилось в народе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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