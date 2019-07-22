Беременная женщина пробежала часть полумарафона в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:17 2019-07-22T08:17:21+03:00

Среди бегунов был также и мужчина с собакой

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В тюменском полумарафоне «Стальной характер» приняли участие порядка трех тысяч бегунов со всей страны съехались в Тюмень. Попробовать свои силы в соревновании решили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга и других городов.

В числе участников спортсмены заметили беременную тюменку. Она преодолела 5 километров будучи на шестом месяце беременности. Юлия занимается скалолазанием, и в прошлом году уже участвовала в забеге «Стального характера». В этот раз вновь решила себя проверить. Правда, из-за беременности бежать не стала, а прошла трассу пешком.

Роман Берестовский вышел на старт вместе собакой. Итальянская борзая по кличке Веспа уже не первый раз участвует в подобных мероприятиях и без труда преодолела 21,1 километр.

– Первый свой марафон она пробежала в полгода. Заниматься она начала, когда ей было два месяца, – рассказал тюменец, добавив, что показать лучший результат он со своим питомцем не стремится. Они просто стараются участвовать в подобных забегах регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU