2019-07-21T20:55:34+03:00
Общество

В Тюмени на понедельник 22 июля объявлено штормовое предупреждение

Экстренные службы до сих пор устраняют последствия грозы и ливня
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени на понедельник 22 июля объявлено штормовое предупреждениеВ Тюмени на понедельник 22 июля объявлено штормовое предупреждениеФото: Алена Кульмухаметова
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В понедельник 22 июля в Тюмени и Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные порывы ветра, ливень, град и грозы. Об этом сообщается на сайте МЧС России по Тюменской области.

- По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течении суток 22 июля по югу Тюменской области местами ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, грозы, град, усиление ветра порывами до 18-23 метров в секунду, - говорится на официальном сайте ведомства.

От МЧС пришла СМС-рассылка

От МЧС пришла СМС-рассылка

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.

Добавим, что после невыносимой жары на Тюмень пришёл антициклон. В течение всей недели на юге Тюменской области синоптики прогнозируют ливневые дожди, грозы, облачную погоду. Температура воздуха при этом днём будет составлять не выше +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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