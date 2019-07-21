Косметологи Тюмени поделились опытом на международном конгрессе в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-21T17:52:53+03:00

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Тюменские косметологи стали спикерами международного конгресса в Санкт-Петербурге. На международном мероприятии эстетической медицины IECTC2019 по нехирургическим методам омоложения специалисты из Тюмени поделились собственным опытом работы.

Одним из спикеров конгресса стала главный внештатный специалист по косметологии департамента здравоохранения Тюменской области, генеральный директор медицинской корпорации GG, кандидат медицинских наук Елена Гольцова. В работе она делает акцент на эстетический анализ лица в целом с фокусом на отдельные его структуры. За 16 лет работы она сформировала собственную методику.

- На мой взгляд, у врача-косметолога не должно быть любимых врачебных процедур. Ею должна стать та, которая индивидуально показана пациенту, ведь у каждого - свои потребности и показания. Эту мысль я и пыталась донести до слушателей, - подчеркнула Елена Гольцова.

ИСТОЧНИК KP.RU