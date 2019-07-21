Тюменские филологи раскрыли секрет творчества Михаила Пришвина на тему Сибири

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-21T15:46:50+03:00

Сюжет представляет собой не только путь самосознания писателя, но и путь познания России

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Филологи Тюменского государственного университета реконструировали маршруты путешествий Михаила Пришвина в Сибирь. Учёные исследовали динамику, смыслы и мотивы в судьбе и творчестве Михаила Пришвина.

По версии тюменских филологов, в его работах есть сюжет открытия, завоевания и освоения Сибири.

- Важен тот факт, до сих пор ускользавший от внимания исследователей, что Пришвин был в Сибири трижды, и каждый раз маршрут его путешествия менялся, становясь все более протяженным, - рассказала профессор кафедры журналистики ТюмГУ Наталья Дворцова. Сибирский текст Пришвина включает в себя произведения «Кащеева цепь», «Дневники», «Черный араб», «Заворошка», «Архары», «Жень-шень», «Золотой рог». Как считает Наталья Дворцова, доминантой сибирского сюжета писателя является образ Сибири как России и русского пути в небывалое. Сюжет представляет собой не только путь самосознания писателя, но и путь познания России.

Пришвинской геопоэтике Сибири еще предстоит быть изученной, считает профессор, сообщает «Вслух. ру».

ИСТОЧНИК KP.RU